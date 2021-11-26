Сыктывкар, 26 ноября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба направил в адрес губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева телеграмму со словами соболезнования.

Администрация правительства Кемеровской области Штаб у шахты «Листвяжная»

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«Скорбная весть о произошедшей трагедии, гибели людей болью отозвалась в наших сердцах. Желаю большого мужества и душевных сил родным погибших, чтобы пережить эту невосполнимую утрату. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — отмечено в телеграмме.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 25 ноября в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Погиб 51 человек.