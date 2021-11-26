Чебоксары, 26 ноября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Чувашии продолжают умирать от ковида, ежесуточно заражаются коронавирусом более 160 человек. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в «красной зоне»

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По информации на 26 ноября, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 42 344 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 163. Это на один больше, чем было сутками ранее.

Выздоровели 37 012 пациентов, доля вылечившихся от общего числа подтверждённых случаев заболевания составила 87,4%. За последние сутки выписаны 142 человека.

Жертвами пандемии в Чувашии стали ещё 18 ковидных больных. Всего скончались 3229 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чуваши Олег Николаев предложил в новогоднюю ночь запретить работу всех предприятий общественного питания. Этот вопрос органы власти обсудят с владельцами кафе и ресторанов.

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