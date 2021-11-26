Стокгольм, 26 ноября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. 26 ноября в Карлстаде (лен Вермланд, Швеция) стартовал съезд партии «Шведских демократов», в ходе которого среди прочего будет принято решение о расширении возможностей для мигрантов вернуться в свои бывшие родные страны. Об этом сообщил телеканал SVT, журналисты которого побеседовали с лидером партии Йимми Окессоном.

Sverigedemokraternav Йимми Окессон

«Процесс возвращения мигрантов в свои страны, который мы собираемся обсудить, полностью основан на добровольности при обратном переезду из Швеции», — заявил политик.

«Шведские демократы» являются одними из явных победителей после неспокойных дней в шведской политики.

По словам Окессона, голосование по бюджету было одним из самых больших успехов в истории партии: «это была хаотичная, но политически очень успешная неделя … Мы впервые проводим мощную политику. Мы оказываем влиянием на формирование и исполнение госбюджета, и понятно, что это самое главное».