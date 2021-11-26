Санкт-Петербург, 26 ноября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В стационарах Петербурга, перепрофилированных на лечение пациентов с COVID-19 и пневмонией, сегодня находятся 5984 человека, это на 233 пациента меньше, чем было в предыдущие сутки, сообщили 26 ноября в городском оперштабе. Выписаны из больниц за прошлые сутки 524 человека (-1 к уровню предыдущих суток).

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За последние сутки в коронавирусные больницы Петербурга были доставлены 384 человека, это на восемь человек меньше, чем сутками ранее. В реанимационных палатах таких больниц находятся 595 человек (-12), в том числе 306 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (-6).

В целом для больных с COVID-19 и пневмонией в Петербурге развернуто 8149 коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. Свободны 41,59% коек от норматива Минздрава.

Амбулаторное лечение от COVID-19 в Петербурге получают 31 659 пациентов, это на 766 человек меньше, чем было сутками ранее. Также 4029 контактных лиц находятся на домашнем карантине (-399), 39 человек — в обсерваторе (-7).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки снизился на 0,02 единицы и составляет на сегодня 0,57 единицы от норматива Роспотребнадзора. Эта цифра показывает, сколько человек в среднем заражает один заболевший COVID-19 до момента своей изоляции.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в Петербурге было выявлено 1704 новых случая коронавируса. Скончались от COVID-19 за сутки 64 человека.