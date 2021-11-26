Чита, 26 ноября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 26 ноября 2021 года полностью вакцинированы от коронавируса 419 079 человек (+3724 за минувшие двое суток). Такие данные приводит министерство здравоохранения Забайкальского края. Также известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привит 489 188 человек (+6007 за минувшие двое суток).

Управление пресс-службы правительства Тульской области Вакцинация

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Повторно привились 68 141 жителей региона (+341).

Напомним, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 26 ноября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 86 675 (+344 за сутки).

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