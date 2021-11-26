Тамбов, 26 ноября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Депутаты Тамбовской областной думы на заседании 25 ноября поддержали федеральные законопроекты о QR-кодах, сообщает ИА REGNUM. Оба проекта получили заключения от тамбовских парламентариев.

ИА REGNUM QR-код

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По мнению депутатов, принятие законопроектов позволит стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, и будет способствовать сдерживанию заболеваемости.

Ранее в ходе предварительного обсуждения в профильном комитете главный санитарный врач региона Владимир Агафонов заявил, что поправки направлены не на ограничения, а на стимулирование вакцинации, которая пока является единственным способом победить пандемию. В Тамбовской области пока вакцинированы только 53% от необходимого числа граждан.