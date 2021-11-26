Чита, 26 ноября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 26 ноября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 86 675 (+344 за сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Вместе с тем 72 826 пациентов (+371 за минувшие сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1892 человека (+9 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 193 находятся в тяжёлом состоянии (-13 за сутки), 73 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-10 за сутки).

Читайте также: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё восемь пациентов