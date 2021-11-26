Красногорск, 26 ноября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь начала расти. Об этом свидетельствует опубликованная 26 ноября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

Mzur.ru Коронавирус. Удмуртия

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1812 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 329 случаев больше аналогичного показателя 25 ноября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1483 человека, а днем ранее — у 1842 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 26 ноября в России было выявлено 34 690 новых случаев заражения коронавирусом.