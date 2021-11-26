Великий Новгород, 26 ноября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Новгородской области количество новых заражений COVID-19 составило 314 случаев, об этом 25 ноября сообщили в оперштабе. Это на пять случаев меньше, чем за предыдущие сутки, и на 16 меньше по сравнению с началом недели, тогда количество новых заболеваний ковидом составило 330 случаев.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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Статистика выявления новых заражений в регионе держится примерно на одном уровне в течение месяца. Однако динамика этой недели отражает спад заболеваемости.

Как от основной причины, от COVID-19 в Новгородской области за сутки скончались четыре человека, что на два случая меньше, чем за предыдущие сутки. Отметим, что в конце октября суточная статистика смертности в регионе достигла максимальной отметки в 11 случаев и после пошла на спад.

За прошедшие сутки количество выздоровевших на Новгородчине составило 204 человека, что на 11 человек больше, чем сутками ранее. Статистика выздоровления на протяжении двух недель, начиная с 11 ноября, только растет.

Отметим, что за всё время действия вируса в регионе выявлено 58 416 случаев заражения. От ковида, как основной причины, умерли 587 человек, а количество выздоровевших составило 48 517 человек.