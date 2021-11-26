Стокгольм, 26 ноября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Драматическое развитие политических событий, которое Швеция наблюдала в течение всего дня 24 ноября, может снизить доверие шведских избирателей к политикам и к институту демократии в целом. Таково мнение политологов, интервью с которыми телеканал SVT опубликовал 26 ноября.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Швеции

«Я совершенно убежден, что это отрицательно сказывается на доверии к политике», — отметил политолог Томми Мёллер.

«Существует неминуемый риск ослабления доверия к нашей политической системе. Я думаю, что многим трудно понять все перипетии, которые приводят к странным последствиям», — добавил Мёллер.

«Многие, наверное, запутались, и это действительно понятно. Кто что сказал? Кто кому что пообещал? Кто кого раздражает и так далее», — заявила Йенни Мадестам, которая работает на кафедре политологии Шведского колледжа обороны.