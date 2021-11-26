Кызыл, 26 ноября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Туве выросло число больных COVID-19 с тяжёлым течением заболевания. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, у многих пациентов развилась тромбоэмболия.

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По данным министерства здравоохранения республики, в ковидных стационарах в настоящее время лечатся 75 тяжёлых больных. 24 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

«С пневмониями амбулаторное лечение проходят 17, стационарное — 324 человек. На учете Центра амбулаторной COVID-диагностики и лечения состоит 178 больных, в том числе 64 детей и 9 пожилых людей старше 65 лет», — отметили в правительстве.

Добавим, что по состоянию на 26 ноября, первым компонентом вакцины привито более 148 тыс. жителей Тувы. В большинстве районов план вакцинации выполнен на 80 и более процентов. В числе отстающих — Кызыл и Барун-Хемчикский район.