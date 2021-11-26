Монтевидео, 26 ноября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Рабочие Уругвая возобновили акцию защиты цементной промышленности от приватизации 24-часовой забастовкой. Об этом пишет Prensa Latina.

Уругвай

Федерация профсоюзов страны (Fancap) объявила, что рабочие предпринимают эту меру протеста, поскольку понимают, что в планах правительства — придать приватизационное направление этой отрасли государственного производства.

Профсоюз провел различные собрания и демонстрации в ряде районов страны, где работают филиалы, которые также приостановят свою деятельность в этот день.