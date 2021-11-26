Санкт-Петербург, 26 ноября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Тренер по плаванию Александр Ильин после двух административных протоколов о несоблюдении масочного режима в общественных местах Петербурга не явился в суд для рассмотрения его дела. Он ушел на больничный из-за пережитого стресса. Об этом 26 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Instagram.com/vita_simonova Задержание тренера по плаванию Александра Ильина (цитата со страницы Виталины Симоновой)

Напомним, задержание тренера произошло 22 ноября в аэропорту «Пулково». Сотрудники полиции применили физическую силу к 63-летнему мужчине, после того как он отказался надеть медицинскую маску и, по версии правоохранителей, оказал сопротивление при задержании. В отношении тренера заведено административное дело по статье 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

25 ноября материалы дела поступили в Московский районный суд, однако рассмотреть их не удалось. Перед началом судебного заседания Ильин отказался надеть маску, в связи с чем был удалён из зала. В отношении него был составлен еще один протокол за нарушение требований нормативных правовых актов правительства Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Петербурга.

Очередное рассмотрение дела Ильина было перенесено на 26 ноября, однако тренер в суд не явился. Как объяснил суду его адвокат, мужчина обратился в «СМ-Клинику» с жалобами на высокое давление, и в данный момент находится на больничном. Также представитель обвиняемого попросила суд приобщить справку из травмпункта, согласно которой у Ильина зафиксированы множественные ушибы, в связи с применением к нему физической силы сотрудниками полиции.

«Подытожив все свои ходатайства, адвокат просила прекратить производство по делу Ильина в связи с отсутствием состава административного правонарушения», — пояснили в ОПС.

Судебное заседание по делу Ильина отложено на утро 1 декабря.