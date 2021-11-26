Южно-Сахалинск, 26 ноября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Сахалинской области сочли вполне возможным организовать посещение ковидных госпиталей с ознакомительной целью. О готовности начать такие экскурсии заявил министр здравоохранения региона Владимир Кузнецов, сообщил областной портал SKR.SU.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Своё мнение он высказал, поддерживая открытое письмо врачей России, адресованное противникам вакцинации от COVID-19. Медработники предлагали «антиваксерам» сходить в «красную зону», чтобы увидеть своими глазами состояние пациентов.

«Мы абсолютно поддерживаем коллег, которые написали это обращение. Мы готовы устроить на территории Сахалинской области экскурсии для тех лиц, которые по каким-то причинам также высказывают позицию о том, что им не нужна вакцинация. Мы можем это сделать в нашей «красной зоне», так и в других медучреждениях области при соблюдении базовых принципов эпидемиологического контроля. Готовы все рассказать, показать, начиная от первого этапа вызова скорой помощи пациентом, заканчивая стационарными обследованиями и другими этапами», — отметил Владимир Кузнецов.

По его словам, если такие экскурсии будут проводиться, то только при условии защиты людей от заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, открытое письмо врачей, предложивших противникам вакцинации от COVID-19 лично посетить красные зоны медучреждений для того, чтобы лично увидеть пациентов с новым заболеванием, очень положительно оценивают в Кремле. Пользователи соцсетей наоборот не впечатались таким предложением.