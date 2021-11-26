Красноярск, 26 ноября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 36 человек, сообщили 26 ноября в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Таким образом, регион обновил рекорд суточной смертности пациентов с COVID-19. 25 ноября сообщалось о 35 жертвах коронавирусной инфекции.

За весь период пандемии в Красноярском крае скончались 7357 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе по состоянию на 26 ноября выявлено 149 800 носителей коронавируса (+711 за сутки), выздоровели 133 420 человек (+699).