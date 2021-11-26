Калуга, 26 ноября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 208 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 26 ноября. Днём ранее, 25 ноября, в регионе было зарегистрировано 206 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты теста на коронавирус подтверждён у 58 339 человек, 54 806 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли восемь человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1015 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.