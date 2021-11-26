Барнаул, 26 ноября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 26 ноября прививки от коронавируса получили 1 005 957 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил 9783 человек. Такие данные приводит оперштаб. Из общего числа привитых 134 031 житель региона получил первую прививку (+142 за сутки).

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация

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Число полностью привитых граждан составляет 830 357 человек (+8152 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 41 569 ревакцинированных (+1489 за сутки).

Напомним, для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно.

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