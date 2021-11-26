Барнаул, 26 ноября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 26 ноября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7057 человек, причём 28 из них добавлены в сводку за последние сутки. Суточный прирост выявленных зараженных снизился до 523 (-25 за сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 101 953 человека. Вместе с тем, новый вирус победил 73 021 человек (+525 за сутки).

Тяжелобольных в крае насчитывается 759 (-6 за сутки), из них 263 подключены к аппаратам ИВЛ (-26 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (21 070 человек, +87 за сутки) и ОРВИ (71 341 человек, +414 за сутки).

Что касается заразившийся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за сутки их стало больше на 61 (всего 3332). Это один из самых высоких показателей за всю историю пандемии.

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 11 410 (-96 за минувшие сутки).

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