Канберра, 26 ноября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Министр обороны Австралии Питер Даттон 26 ноября в эфире телеканал Nine News подтвердил журналистам, что неподалеку от побережья Австралии в международных водах было замечено «шпионское судно» КНР. По словам министра, оно курсировало возле территории Австралии в течение трех недель.

NASA Австралия. Снимок из космоса

Даттон отметил, что разведывательный корабль остался за пределами австралийских вод и не нарушал никаких международных норм. Корабль военно-морского флота Народно-освободительной армии обогнул береговую линию в районе Дарвина и направился к Сиднею.

Министр обороны страны отметил, что команда судна, вероятно, отслеживала сигналы и другие средства связи в течение длительного периода времени. Он заявил, что данный инцидент свидетельствует о наращивании военного потенциала Китая.

«Китай имеет в своем флоте 355 кораблей и подводных лодок, а в ближайшие девять лет или около того их количество увеличится до 460. Мы живем в тревожное время», — предупредил Даттон.