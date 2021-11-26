Тверь, 26 ноября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Соболезнования в связи с трагедией на шахте в Кемеровской области жителям региона выразил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского облправительства.

Траур

«Примите глубокие соболезнования в связи гибелью горняков и спасателей в результате аварии на шахте «Листвяжная». Жители Верхневолжья потрясены горем, которое обрушилось на Кузбасс, разделяют скорбь каждой семьи, потерявшей родных и близких людей. Прошу передать слова сочувствия и поддержки всем, кого коснулась эта трагедия», — говорится в соболезновании Игоря Рудени.

Как сообщало ИА REGNUM, авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате погибли 52 человека. В рамках уголовного дела задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка. В Кемеровской области объявлен трёхдневный траур.