Чебоксары, 26 ноября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Прокуратура Чувашии вступилась за жителей республики, которые не имеют QR-кодов, но нуждаются в государственных и муниципальных услугах, для получения которых необходимо идти в административные здания. Надзорное ведомство обратило внимание на «различия в условиях допуска граждан». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был поднят сегодня, 26 ноября, на заседании республиканского оперативного штаба.

Cap.ru Первый заместитель прокурора Чувашии Илья Жилин. Скриншот с трансляции оперативного штаба

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В ходе обсуждения вице-премьер — министр экономики Дмитрий Краснов проинформировал о поступившем две недели назад обращении от прокуратуры Чувашии «о необходимости обеспечения равного доступа граждан в административные здания» органов власти республиканского и муниципального уровней для получения соответствующих услуг.

«Сказано, что […] создают различные условия допуска», — сказал Краснов.

В настоящее время к чиновникам можно попасть только при наличии QR-кода или справке о перенесённом заболевании, либо отрицательном тесте на коронавирус. Прокуратура Чувашии предложила признать пункт указа о введении цифровых пропусков в административные здания органов власти «утратившим силу». Вице-премьер поддержал это предложение.

«Направили предложение в связи с тем, что действующая резолюция указа [главы Чувашии, — прим. ИА REGNUM] создаёт различия в условиях допуска граждан в расположенные в республике административные здания органов публичной власти регионального, федерального уровней. Нормативными актами Российской Федерации, регулирующими деятельность территориальных подразделений федеральных органов власти, возможность ограничения доступа граждан в зависимости от наличия QR-кода не предусмотрена. Указанное также влияет на возможность граждан реализовывать свои права, предусмотренные 59-м федеральным законом об обращениях граждан. Поэтому предлагаем вернуться к вопросу о возобновлении допуска граждан в органы публичной власти регионального и муниципальных уровней, предусмотрев при этом меры, безусловно, иного характера, направленные на предотвращение распространения заболевания», — пояснил первый заместитель прокурора Чувашии Илья Жилин.

Напомним, что с 8 ноября в Чувашии ужесточены ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. Без QR-кода или перенесённого заболевания, либо ПЦР-теста жители республики не могут попасть в здания органов власти, театры, бассейны, фитнес-центры, кинотеатры, непродовольственные магазины и торговые центры. Через неделю после нововведения власти частично отыграли назад после жалоб жителей: QR-коды отменили для посещения органов ЗАГС, отделов соцзащиты и органов службы занятости.

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12 ноября глава Чувашии Олег Николаев публично признал ещё одно нарушение прав жителей при введении QR-кодов. Речь идёт о жителях, которые переболели ковидом неофициально (не обращались в больницу) и имеют высокий титр антител. По его словам, «они правильно делают, что не хотят вакцинироваться»:

«В то же самое время мы их не пускаем никуда, требуем QR-код. Права нарушаем людей? Нарушаем».

Олег Николаев заявил о готовности Чувашии начать выдачу QR-кодов гражданам с высоким уровнем антител, чтобы «соблюсти права человека». Республиканские власти отмечали, что в настоящее время проект находится на согласовании в Минздраве и Роспотребнадзоре для экспертной оценки о пороге количества антител, которое считается достаточным для защиты от заболевания.

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