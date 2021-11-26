Прокуратура Чувашии указала на нарушение прав граждан при действии QR-кодов
Чебоксары, 26 ноября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Прокуратура Чувашии вступилась за жителей республики, которые не имеют QR-кодов, но нуждаются в государственных и муниципальных услугах, для получения которых необходимо идти в административные здания. Надзорное ведомство обратило внимание на «различия в условиях допуска граждан». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был поднят сегодня, 26 ноября, на заседании республиканского оперативного штаба.
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В ходе обсуждения вице-премьер — министр экономики Дмитрий Краснов проинформировал о поступившем две недели назад обращении от прокуратуры Чувашии «о необходимости обеспечения равного доступа граждан в административные здания» органов власти республиканского и муниципального уровней для получения соответствующих услуг.
В настоящее время к чиновникам можно попасть только при наличии QR-кода или справке о перенесённом заболевании, либо отрицательном тесте на коронавирус. Прокуратура Чувашии предложила признать пункт указа о введении цифровых пропусков в административные здания органов власти «утратившим силу». Вице-премьер поддержал это предложение.
Напомним, что с 8 ноября в Чувашии ужесточены ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. Без QR-кода или перенесённого заболевания, либо ПЦР-теста жители республики не могут попасть в здания органов власти, театры, бассейны, фитнес-центры, кинотеатры, непродовольственные магазины и торговые центры. Через неделю после нововведения власти частично отыграли назад после жалоб жителей: QR-коды отменили для посещения органов ЗАГС, отделов соцзащиты и органов службы занятости.
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12 ноября глава Чувашии Олег Николаев публично признал ещё одно нарушение прав жителей при введении QR-кодов. Речь идёт о жителях, которые переболели ковидом неофициально (не обращались в больницу) и имеют высокий титр антител. По его словам, «они правильно делают, что не хотят вакцинироваться»:
Олег Николаев заявил о готовности Чувашии начать выдачу QR-кодов гражданам с высоким уровнем антител, чтобы «соблюсти права человека». Республиканские власти отмечали, что в настоящее время проект находится на согласовании в Минздраве и Роспотребнадзоре для экспертной оценки о пороге количества антител, которое считается достаточным для защиты от заболевания.
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