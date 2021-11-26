Москва, 26 ноября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Вопросы развития всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия Росси и Китая станут основными темами обсуждения на встрече председателя правительства РФ Михаила Мишустина и премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцяна. Об этом сообщили в российском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Уточняется, что 26-я регулярная встреча глав правительств России и Китая состоится 30 ноября в формате видеоконференции.

«Планируется обсудить актуальные вопросы развития российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия с акцентом на проблематику взаимодействия в торгово-инвестиционной, энергетической, промышленной, сельскохозяйственной, транспортной и гуманитарной сферах», — уточнили в правительстве.

Также участники встречи уделят особое внимание мерам по преодолению негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции и наращиванию динамики сотрудничества в практических областях.

По итогам планируется подписание совместного коммюнике.