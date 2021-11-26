Кемерово, 26 ноября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в главное следственное управление два уголовных дела о трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Они будут соединены в одном производстве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Расследование ведётся по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), и ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — напомнили в СКР.

Ранее были задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка, которые, по данным следствия, допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. Также усматриваются признаки халатности в действиях двух государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора. По версии следствия, в ноябре 2021 года они без фактической проверки штрека составили акты о его проверке.