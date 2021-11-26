Сидней, Австралия, 26 ноября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. 26 ноября законопроект о легализации эвтаназии был принят нижней палатой парламента Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии). «За» проголосовали 52 депутата, «против» — 32, передает телеканал Nine News.

ru.torange.biz Эвтаназия

Теперь, законопроект перейдет в верхнюю палату, где его, как ожидается, утвердят, и он станет законом.

Согласно положениям документа, чтобы иметь право на эвтаназию, лицо должно быть 18 лет или старше, находится во вменяемом состоянии, чтобы принять решение о прекращении своей жизни и быть неизлечимо больным. Обязательным условием является приближение неминуемой смерти, которая должна наступить в течение шести месяцев или 12 месяцев в случае неврологических нарушений.

Отмечается, что премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перротте выступил против легализации эвтаназии в своем штате.

За последние годы во всех штатах Австралии, кроме Нового Южного Уэльса, приняли аналогичные законы.