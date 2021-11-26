Кемерово, 26 ноября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В кузбасской шахте «Листвяжная» найден живой человек. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Администрация правительства Кемеровской области Штаб у шахты «Листвяжная»

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»Его везут в больницу. Подробности уточняются», — говорится в сообщении.

Ранее все пропавшие 35 горняков кузбасской шахты «Листвяжная» были признаны погибшими. Всего сообщалось о 52 погибших.