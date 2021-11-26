Оренбург, 26 ноября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Оренбургской области празднование новогодних корпоративов могут ограничить QR-кодами. Вариант посещения праздничных мероприятий только обладателями сертификатов о вакцинации, перенесенном заболевании или справки о медотводе от прививки обсуждает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. Об этом в прямом эфире с Instagram сообщила вице-губернатор, глава минздрава Оренбуржья Татьяна Савинова.

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

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Она подчеркнула, что для эпидбезопасности праздники, скорее всего, ограничат сертификатами. Изменения ограничительных мер могут появиться в новом «антиковидном» губернаторском указе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе отменили запрет на массовые застолья. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Оренбуржье идет на спад.