Усть-Коксинский район, Алтай, 26 ноября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано 44 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, лидером по приросту стал Усть-Коксинский район, где выявили 16 новых носителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Диагноз также подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Чемальского, Майминского, Чойского, Шебалинского и других районов. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 24 238.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 82, за весь период — 21 701. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 1120, за весь период — 330 040», — отметили в оперштабе.