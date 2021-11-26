Москва, 26 ноября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Сегодня, 26 ноября, в «чёрную пятницу» скидок и распродаж в торговле, цены падают и на финансовых рынках для рисковых активов. Это очень негативно и для рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Рубль

«Пара доллар/рубль утром легко преодолела вверх принципиальный технический и психологический уровень 75 руб., который стойко держался больше недели. Котировки доходили до 75,70 руб.

Это происходит на фоне общих настроений «бегства от рисков». Нефтяные цены обрушились с $82,20 к $80 за баррель нефти марки Brent.

Фондовые индексы на утренних торгах на азиатских и российских биржа также теряют 0,5−3%.

Дополнительно на рубль оказывает давление то, что закончился налоговый период с продажами валюты экспортёрами.

С другой стороны, движение доллара вверх ограничено его общей нисходящей коррекцией на мировом рынке, к основным валютам.

Во многом поэтому первоначальный всплеск его цены к рублю захлёбывается, «американец» отступает ниже 75,50 руб.

В условиях отсутствия важных событий и статистики в конце недели вероятно сохранение текущего диапазона, он составляет 75,10−75,80 руб./доллар», — считает эксперт.

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