Кемерово, 26 ноября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В Кемеровской области после трагедии на шахте «Листвяжная» возбуждено уголовное дело по факту халатности в отношении сотрудников Беловского территориального отдела Ростехнадзора. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Эмблема Ростехнадзора

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«Возбуждено уголовное дело в отношении двух главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, в ноябре 2021 года инспекторы без фактической проверки штрека шахты «Листвяжная» составили акты о его проверке.

В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.