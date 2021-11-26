Сеул, , 10:25 — REGNUM 28 ноября в Южной Корее состоится Сеульский международный марафон, сообщает KBS.

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Согласно опубликованным данным, в текущем году спортивное мероприятие пройдёт в двух форматах — с личным участием и удалённо.

В марафоне с личным участием примут участие 38 спортсменов и 300 граждан страны, отобранных из 10 тыс. человек с помощью лотереи.

Известно, что все участники марафона прошли полную вакцинацию. За 48 часов до забега марафонцы также должны сдать ПЦР-тест.

Что касается марафона в удалённом режиме, то его участники, которых ожидается около 7 тысяч человек, должны будут пробежать 27 или 28 ноября не менее пяти километров и зафиксировать характеристики с помощью приложения GPS.

Отметим, что в 2020 году Сеульский международный марафон не проводился из-за пандемии коронавируса.