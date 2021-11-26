Омск, 26 ноября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков от лица всех жителей региона выразил соболезнования в связи с трагедией в Кузбассе. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 ноября в областном правительстве.

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Телеграмму с соболезнованиями Бурков направил губернатору Кемеровской области Сергею Цивилёву.

«В Омской области новость об этом чрезвычайном происшествии восприняли с чувством глубокой скорби. Мы разделяем боль тех, кто потерял родных и близких», — говорится в телеграмме.

Пострадавшим Александр Бурков пожелал скорейшего выздоровления.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на угольной шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошёл 25 ноября. Погибли 46 горняков и шесть спасателей. Десятки человек пострадали.