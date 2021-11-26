Чебоксары, 26 ноября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев попросил министра здравоохранения республики Владимира Степанов рассмотреть возможность приглашения в «красные зоны» активных противников вакцинации от ковида, особенно «публичных людей». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, это поручение было дано сегодня, 26 ноября, на заседании оперативного штаба.

Павел Соболев ИА REGNUM Вход в «красную зону»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Руководитель республики в ходе заседания особое внимание уделил вакцинации, констатировав, что в Чувашии «резко упало количество тех, кто вакцинируется». И обратился к вице-премьеру — главе минздрава Владимиру Степанову.

«Я хотел бы обратиться с просьбой проанализировать и рассмотреть возможность обращения со стороны главных врачей, может быть, от вас по приглашению тех людей, которые категорически отказываются вакцинироваться и тем более пропагандируют не вакцинироваться. Чтобы они посетили «красную зону», посмотрели сами лично, пообщались с людьми. […] Пусть послушают, как это тяжело», — сказал Олег Николаев.

Глава Чувашии пояснил, что к нему в социальных сетях поступает «всё больше и больше» сообщений от бывших противников вакцинации, которые «кардинально меняют отношение» после того, как переболели ковидом сами или их родственники.

«И, конечно, в целом уже разделяют все те решения, которые мы здесь [на оперштабе] вырабатываем. Поэтому пригласите [в «красные зоны», в том числе публично, особенно когда речь идёт о публичных людях, — с тем, чтобы они сами посмотрели, задали вопросы. Исходя из этого, затем уже, если после этого они будут уверены, что имеют моральное право пропагандировать не вакцинироваться, пусть дальше занимаются [пропагандой] с полной личной ответственностью», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября главврачи нескольких крупных больниц в России обратились с открытым письмом к 12 политическим и общественным деятелям, которых считают критиками вакцинации от COVID-19, и пригласили их посетить «красные зоны» больниц, реанимации и морги.

Читайте также: Российские морги откроют для желающих убедиться в опасности COVID-19

Ответ редакции ИА REGNUM на открытое письмо 12 главврачей: Вместе с президентом России: REGNUM против принудительной вакцинации