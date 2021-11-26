Челябинск, 26 ноября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Челябинской области 25 ноября зафиксировали 649 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

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Из них восемь школьников. Всего с начала пандемии в регионе обнаружили уже 125 972 случая заражения.

За сутки по выздоровлению выписали 990 человек. А с начала пандемии выздоровели уже 102 838 пациентов.