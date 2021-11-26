Улан-Удэ, 26 ноября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки подтверждено восемь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Все скончавшиеся, как отмечается, были в возрасте старше 65 лет. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 2154.

В настоящее время в стационарах республики лечатся 1225 пациентов с коронавирусом. У 955 человек состояние осложнилось внебольничной пневмонией. 126 тяжёлых больных находятся в реанимации, 80 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1514 коек: занято — 1225, свободно — 289 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,9%», — отметили в оперштабе.