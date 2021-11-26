Абакан, 26 ноября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Жертвами коронавирусной инфекции стали ещё 12 жителей Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 ноября в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным оперштаба, умерли пять женщин (51 год, 58 лет, 65 лет, 83 года, 91 год) и семеро мужчин (40 лет, 51 год, 63 года, 63 года, 65 лет, 65 лет, 75 лет).

С начала 2021 года в Хакасии скончались 1219 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января текущего года в регионе выявлено 31 542 носителя коронавируса.