Москва, , 09:33 — REGNUM Число многодетных семей в Москве за последнее десятилетие выросло в 2,5 раза, сообщила 26 ноября вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Многодетная мама Из личного архива Ирины Буштыревой

По её словам, на ноябрь 2021 года в городе проживает почти 188 тысяч семей, в которых воспитываются более 466 тысяч детей.

«Благодаря комплексной работе правительства Москвы в рамках социальной политики растёт и количество многодетных семей — за последние 10 лет их число увеличилось в 2,5 раза», — приводит слова Раковой сайт столичной мэрии.

Заммэра отметила, что в Москве выстроена целостная система поддержки женщин с детьми. Социальные выплаты семьям с детьми увеличат в 2022 году на 4,8%, а в целом по направлению поддержки семьи и детства планируется выделить бюджетных средств на 15,9%, чем в нынешнем, 2021 году.