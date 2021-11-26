Рязань, 26 ноября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Соболезнования в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выразил 25 ноября губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Ako.ru Поисково-спасательная операция на шахте «Листвяжная»

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Глава региона отметил, что авария на шахте — невосполнимая потеря для родных и близких.

«Общая боль всей страны. Глубочайшие соболезнования семьям погибших шахтеров. Скорейшего выздоровления пострадавшим горнякам. Рязанская область готова оказать Кузбассу всю необходимую помощь в работе по устранению последствий трагедии и реабилитации пострадавших», — написал губернатор на своей странице в социальной сети.

По данным на 26 ноября в результате аварии на шахте погибли 52 человека, в том числе шесть спасателей.