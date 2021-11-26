Абакан, 26 ноября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявлено 175 случаев заражения коронавирусом, в том числе 59 — в Абакане. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 ноября в правительстве республики.

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С начала 2021 года в Хакасии COVID-19 диагностировали у 31 542 человек. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня — 0,9; за семь дней — 0,9.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в регионе выявили 173 носителя коронавируса.