Кызыл, 26 ноября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Глава Тувы Владислав Ховалыг выразил соболезнования семьям погибших шахтёров в Кемеровской области. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Трагедия очень откликается в наших сердцах, Тува тоже является угольным регионом. Нам остаётся только надеяться, что люди, оставшиеся под землей, будут спасены, вернутся домой к своим семьям. Пострадавшим скорейшего выздоровления, жителям Кузбасса моральных сил», — отметил он.

Напомним, 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе прогремел взрыв. По предварительным данным, погибло 52 человека, в том числе шесть горноспасателей.

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