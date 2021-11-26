Канберра, 26 ноября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В результате наводнений на восточном побережье Австралии, вызванных сильными ливнями, погиб один человек, который находился в автомобиле, смытом грязевым потоком с дороги. Об этом 26 ноября сообщает вещательная корпорация ABC со ссылкой на полицию штата Квинсленд.

U.S. Department of Agriculture Грязевой поток

По информации полиции, внедорожник с находящимся в нем водителем был смыт грязевым потоком с дороги вблизи города Эмеральд, который находится на расстоянии 800 км в северо-западном направлении от Брисбена.

Также указывается, что в настоящее время правоохранители начали расследование причин трагического инцидента.

Как передавало ИА REGNUM, 25 ноября Бюро метеорологии Австралии сообщило, что в стране повысится риск масштабных наводнений и тропических циклонов.