Уфа, 26 ноября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Соболезнования председателю парламента Кузбасса Алексею Зеленину в связи с трагедией в Кемеровской области направил председатель государственного собрания Башкирии Константин Толкачев. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба республиканского госсобрания.

DariuszSankowski Шахта

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв на шахте в Кузбассе – все новости»

«От имени государственного Собрания — Курултая Башкирии выражаю глубокие соболезнования в связи с трагедией, случившейся на шахте «Листвяжная». Новость об аварии, повлекшей за собой многочисленные человеческие жертвы, воспринята в Башкортостане с глубокой болью и тревогой. Мы разделяем скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой страшной трагедии. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших горняков и спасателей, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в телеграмме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту задымления в горной выработке на шахте «Листвяжная». Количество погибших дошло до 52 человек: 46 шахтеров и шесть спасателей. В медучреждениях сейчас находятся 38 шахтеров и 11 горноспасателей.