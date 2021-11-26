Кемерово, 26 ноября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Незамедлительно после возникновения чрезвычайной ситуации в кемеровской шахте «Листвяжная» были задействованы необходимые силы и средства по оказанию первичной медицинской помощи. Налажено взаимодействие с горноспасателями. Работали 24 бригады. Использовался для оказания медицинской помощи и эвакуации вертолёт. Все пациенты в стабильном состоянии были доставлены в четыре медицинские организации Кузбасса. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщил замминистра здравоохранения региона Виталий Херасков.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв на шахте в Кузбассе – все новости»

«Все пациенты были доставлены с комбинированными поражениями. Основная проблема, которая вызвала нарушение витальной функции — отравление продуктами горения и окисью углерода. Пациенты были полностью обследованы, по показаниям проведены компьютерная томография головного мозга, лёгких, органов брюшной полости, выполнены ультразвуковые исследования, полный спектр биохимических исследований крови. Для того, чтобы исключить тяжелые осложнения, — рассказал Херасков. — На 10:00 сегодня, 26 ноября, у нас обратившихся за медицинской помощью после ЧС на шахте «Листвяжная» 63 человека. 13-ти после обследований назначено амбулаторное лечение, остальные госпитализированы в четыре стационара городов Кузбасса. На сегодняшний день динамика состояния положительная. Состояние остаётся средней степени тяжести. Тяжелые пациенты, находящиеся в отделении реанимации, также с положительной динамикой. Сегодня опасений за то, что есть угроза жизни и здоровью для этих пациентов, у нас нет. Были доставлены горноспасатели, которые находились под землёй, в связи с отравлением угарным газом — лёгкой и средней степени тяжести все. Они были госпитализированы, наблюдались и среди госпитализированных тяжелых пациентов нет. Динамика у всех горноспасателей положительная, все они в сознании. Мы с ними пообщались уже. Опасений за их жизнь у нас нет»,

Напомним, что на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области 25 ноября произошёл взрыв. По предварительным данным, общее число погибших — 52 человека, включая шестерых горноспасателей.