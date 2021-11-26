Улан-Удэ, 26 ноября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 68 846. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 229 человек.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 186 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 61 672 пациента, в том числе 388 за последние сутки. В числе контактных лиц, по состоянию на 26 ноября, остаются почти 15 тыс. человек.