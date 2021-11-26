Москва, 26 ноября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Торги по рублю 25 ноября проходили относительно спокойно. Рубль укрепился с открытия утренней сессии и немного сдал позиции на торгах в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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На внутреннем рынке наблюдалась низкая активность из-за выходного дня в США, где отмечают День благодарения.

Завершились торги по рублевым парам снижением. Пара доллар/рубль упала на 0,41%, до 74,68 руб., евро/рубль — на 0,23%, до 83,74 руб., фунт/рубль — на 0,41%, до 99,52 руб.

Сегодня, 26 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent подешевела на 2%, до $80,60. Доллар подскочил на 0,99%, до 75,43 рубля. На рынках наблюдается уход от риска.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала специальное совещание для обсуждения новой версии вируса, чтобы подтвердить его статус.

Речь идёт о версии вируса B. 1.1.529, которая обнаружен в Южной Африке и может быть устойчив к вакцинам.

Рублю сейчас открыта дорога к 77,75 руб./доллар Пик налоговых платежей пройден. Спекулянты начали активно скупать доллар.

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