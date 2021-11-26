Уфа, 26 ноября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Новогодних хороводов вокруг елок не будет в фойе театров в Башкирии. Об этом 25 ноября сообщила министр культуры республики Амина Шафикова на заседании оперативного штаба региона.

Yarregion.ru Детский сад

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«В концертные залы будем допускать взрослых с сертификатом о прививке или справкой о перенесённом COVID-19. При этом между местами по-прежнему сохраняется социальная дистанция. Хороводов в фойе вокруг ёлок не будет», — приводит ее слова пресс-служба республиканского правительства.

Отмечается, что в заведения общепита, которые рассчитаны на 50 и более посадочных мест, будут допускать посетителей только с QR-кодами.

«Такой же режим работы будет действовать на новогодних корпоративах, а также во время ежедневного обслуживания посетителей ресторанов и кафе в декабре», — приводит пресс-служба слова министра торговли и услуг Башкирии Алексея Гусева.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в детских садах Башкирии было разрешено проводить новогодние утренники и приглашать на них родителей, у которых имеется сертификат о вакцинации или справка о перенесённом в течение шести месяцев коронавирусе.