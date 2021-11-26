Пекин, 26 ноября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Как минимум шесть человек погибли, ещё шестеро пострадали в результате обрушения стальных конструкций в китайской провинции Чжэцзян на востоке страны. Об этом 25 ноября сообщило агентство «Синьхуа».

(сс) Angelo Giordano Обрушение

Уточняется, что стальные конструкции обрушились на одной из строительных площадок в городе Цзиньхуа. Шесть человек погибли на месте ЧП, шестеро были госпитализированы. По данным медиков, состояние госпитализированных остаётся стабильным.

Стройплощадка является частью проекта по строительству торгового комплекса, общая площадь которого около 100 тыс. кв. метров, а общая сумма инвестиций в проект на сегодняшний день составила около 144,86 млн долларов США.

Канцелярия комитета провинции Чжэцзян по обеспечению производственной безопасности призвала провести расследование причин и обстоятельств обрушения и опубликовать информацию касательно ликвидации последствий произошедшей трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обрушении части строящегося здания лицея в Махачкале.