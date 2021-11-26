Кемерово, 26 ноября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Судя по тому, что известно о взрыве на кузбасской шахте, ничего со времен «Распадской» не изменилось. Такое мнение в своем телеграм — канале высказал независимый депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов.

Цитата из к/ф «Донецкие шахтёры». Реж. Леонид Луков В шахте

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«Грубые нарушения техники безопасности, которые привели в конечном итоге к большой беде, — написал он. — Работа шахтёра тяжёлый и неблагодарный, но очень важный для страны труд, а потому соблюдению техники безопасности государство должно уделять особое внимание действуя на опережение, предотвращая трагедию, а не разбирая её последствия. Соболезную всем, кого коснулась эта беда».

Напомним, что накануне, 25 ноября, на шахте «Листвяжная» произошла авария, Погибли более 50 человек.