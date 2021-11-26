Киев, 26 ноября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо чётко высказаться о возможном введении военного положения в стране, заявил 25 ноября директор Украинского института политики Руслан Бортник в эфире телеканала «Украина 24».

Цитата из х/ф «8 первых свиданий». реж Дэвид Додсон, Александр Маляревский. 2012. Россия Владимир Зеленский

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По мнению эксперта, введение военного положения может «стать ядерным политическим оружием, повлечь политический кризис», как это случилось в 2018 году, когда бывший президент Украины Пётр Порошенко объявил о введении военного положения в восточных областях страны.

Бортник добавил, что лучшим моментом, когда Зеленский скажет о своей позиции по этому вопросу, станет ежегодное послание Верховной раде, запланированное на 1 декабря 2021 года.

«(Президент) должен четко сказать, будет вводить военное положение или нет, а также при каких обстоятельствах и какие ограничения он введет», — сказал эксперт.

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