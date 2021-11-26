Тирана, 26 ноября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Парламент республики Албания 25 ноября ратифицировал соглашение о совместном контроле на КПП в Северной Македонии.

Zac allan КПП на границе

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, подобные соглашения действуют также между Албанией и Косово, а также Албанией и Черногорией.

Министр внутренних дел Албании Бледи Чучи подчеркнул, что на совместных КПП граждане проходят контроль один раз, а не два, как на обычных КПП. Целью создания таких КПП назвали «упрочение связей с соседями».