Ульяновск, 26 ноября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. В Ульяновской области чуть подросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативным сведениям, за 25 ноября в регионе официально подтверждено 472 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, что на три больше, чем было по итогам 24 ноября.

Число жителей, которые остаются под наблюдением, за два дня снизилось на 126 человек, с 20 981 до 20 855 жителей.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 479 485 лабораторных исследований на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, программы муниципальных образований Ульяновской области заняли призовые места в конкурсе «Здоровые города России».